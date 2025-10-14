Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Rafína
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Rafína, Grèce

1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Rafína, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Rafína, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 70 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 70 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-chau…
$234,088
