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Mountain View Maisons de ville à vendre en Rafína, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Rafína, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 3
Surface 165 m²
A vendre maisonnette de 165 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$413,248
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Maison de ville 7 chambres dans Rafína, Grèce
Maison de ville 7 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 7
Surface 567 m²
A vendre maisonnette en construction de 567 m2 en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-…
$409,706
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Maison de ville 3 chambres dans Rafína, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 3
Surface 139 m²
A vendre maisonnette de 139 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$403,802
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