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Mountain View Chalets à vendre en Rafína, Grèce

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8 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Rafína, Grèce
Chalet 5 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 5
Surface 505 m²
À vendre Maison de 4 étages de 505 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une …
$708,425
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Chalet 1 chambre dans Rafína, Grèce
Chalet 1 chambre
Rafína, Grèce
Chambres 1
Surface 80 m²
À vendre Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se compose d'une chambr…
$2,60M
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Chalet 5 chambres dans Rafína, Grèce
Chalet 5 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 5
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$968,181
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Chalet 3 chambres dans Rafína, Grèce
Chalet 3 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 3
Surface 225 m²
A vendre Maison de 3 étages de 225 mètres carrés à Attica. Le sous-sol se compose du salon. …
$531,319
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Chalet 5 chambres dans Rafína, Grèce
Chalet 5 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 5
Surface 440 m²
À vendre Maison de 4 étages de 440 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$590,354
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Chalet 5 chambres dans Rafína, Grèce
Chalet 5 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 5
Surface 230 m²
À vendre Maison de 3 étages de 230 mètres carrés à Athènes. Rez de chaussée se compose d'une…
$619,872
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TekceTekce
Chalet 6 chambres dans Rafína, Grèce
Chalet 6 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 6
Surface 360 m²
[En milliers de dollars des États-Unis] Une oasis de sérénité et de luxe à Rafina Bienvenue…
$932,760
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Chalet 8 chambres dans Rafína, Grèce
Chalet 8 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 8
Surface 260 m²
À vendre Maison de 4 étages de 260 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 chambres, sa…
$1,05M
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