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Mountain View Appartements à vendre en Rafína, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 76 m²
A vendre appartement de 76 m2 en Attique. L'appartement est situé au 1er étage. Il se compos…
$377,827
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Grekodom Development
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Appartement 2 chambres dans Rafína, Grèce
Appartement 2 chambres
Rafína, Grèce
Chambres 2
Surface 93 m²
A vendre appartement de 93 m2 en Attique. L'appartement est situé au 3ème étage. Il se compo…
$867,821
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