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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Pylaia Municipal Unit, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 111 m²
Nombre d'étages 3
A vendre à Pylea, cette maisonnette moderne complète offre un espace intérieur total de 111.…
$540,276
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Vista Estate
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