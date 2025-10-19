Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Prosotsani Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Chalet
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Chalets à vendre en Prosotsani Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 6 chambres dans Grammeni, Grèce
Chalet 6 chambres
Grammeni, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Sol -2/2
For sale 3-storey house of 200 sq.meters in North Greece. Basement consists of one storeroom…
$128,884
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Prosotsani Municipal Unit, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller