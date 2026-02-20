Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Preveza Regional Unit
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Preveza Regional Unit, Grèce

Preveza Municipality
4
2 propriétés total trouvé
Maison 1 chambre dans Nea Thesi, Grèce
Maison 1 chambre
Nea Thesi, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Sol 2/2
2 petites maisonnettes 60s.m avec piscine 28s.m chacune sur un terrain de 600s.m dans la des…
$317,197
Maison 2 chambres dans Preveza Municipality, Grèce
Maison 2 chambres
Preveza Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 71 m²
Sol 1/1
Une maison individuelle unique 71s.m sur la plage cristalline d'Alonaki (à seulement 5m) à P…
$446,426
