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Vue sur la mer Appartements à vendre en Polichnitos Municipal Unit, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Municipality of Western Lesvos, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Western Lesvos, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
A vendre en construction appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au 4ème ét…
$165,299
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Polichnitos Municipal Unit, Grèce

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