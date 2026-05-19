Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Platanos
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Platanos, Grèce

;
2 propriétés total trouvé
Maison dans Platanos, Grèce
Maison
Platanos, Grèce
Ces superbes villas à vendre sont situées à Platanos, Kissamos, Chania, dans un quartier mag…
$1,63M
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Platanos, Grèce
Villa 3 chambres
Platanos, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 240 m²
Sol -1/3
A vendre Gîte de 3 étages de 240 m2 sur la Riviera Olympique. Le rez-de-chaussée se compose …
$233,052
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller