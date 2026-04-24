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Mountain View Villas à vendre en Platamonas, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Platamonas, Grèce
Villa 5 chambres
Platamonas, Grèce
Chambres 5
Surface 335 m²
A vendre Villa de 3 étages de 335 mètres carrés sur la côte olympique. Rez-de-chaussée se co…
$495,898
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