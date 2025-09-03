Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Plagiari
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Plagiari, Grèce

9 propriétés total trouvé
Chalet 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Chalet 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 en banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se compose…
$760,786
Villa 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 440 mètres carrés à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose d'…
$1,29M
Chalet dans Plagiari, Grèce
Chalet
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 173 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous proposons 4 gîtes à vendre, chaque maison de 173 m2. Maison de trois étages divisé…
$362,837
Chalet 4 chambres dans Plagiari, Grèce
Chalet 4 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 3
À vendre Maison de 3 étages de 380 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se co…
$1,23M
Villa 7 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 7 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 11
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 1 050 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 3 étages de 1050 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
$3,51M
Villa 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 560 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 560 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,17M
Villa 6 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 6 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 435 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 2 étages de 435 mètres carrés à Thessalonique. Rez-de-chaussée se compose …
$1,40M
Villa 6 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 6 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 10
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 300 m²
Nombre d'étages 3
A vendre Villa de 3 étages de 1300 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-c…
Prix ​​sur demande
Chalet 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Chalet 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 410 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 410 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
$1,76M
