Mountain View Maisons à vendre en Plagiari, Grèce

Chalet 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Chalet 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 380 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 3 étages de 380 m2 en banlieue de Thessalonique. Semi-sous-sol se compose…
$760,786
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Villa 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 440 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 4 étages de 440 mètres carrés à Thessalonique. Semi-sous-sol se compose d'…
$1,29M
Agence
Langues
Villa 1 chambre dans Plagiari, Grèce
Villa 1 chambre
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 1 168 m²
Nombre d'étages 1
A vendre deux villas sur un terrain de 11.570 m2. La distance entre les deux villas est de 2…
$2,57M
Agence
Langues
Chalet dans Plagiari, Grèce
Chalet
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 173 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous proposons 4 gîtes à vendre, chaque maison de 173 m2. Maison de trois étages divisé…
$362,837
Agence
Langues
Villa 7 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 7 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 600 m²
Nombre d'étages 1
A vendre en construction Villa de 4 étages de 600 mètres carrés dans la banlieue de Thessalo…
$2,93M
Agence
Langues
Maison de ville 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Maison de ville 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 270 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 270 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maisonnette …
$310,167
Agence
Langues
Chalet 3 chambres dans Plagiari, Grèce
Chalet 3 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de 2 étages de 167 m2 dans la banlieue de Thessalonique. Le rez-de-chaussée …
$1,29M
Agence
Langues
Villa 6 chambres dans Plagiari, Grèce
Villa 6 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Villa de 3 étages de 300 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$1,64M
Agence
Langues
Chalet 5 chambres dans Plagiari, Grèce
Chalet 5 chambres
Plagiari, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 410 m²
Nombre d'étages 1
À vendre Maison de 3 étages de 410 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
$1,76M
Agence
Langues
