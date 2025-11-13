Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Peraia
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Terrasse

avec terrasse Studios à vendre en Peraia, Grèce

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Thermaikos Municipality, Grèce
Studio 1 chambre
Thermaikos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/4
Studio à vendre dans un complexe résidentiel en construction situé dans le quartier de Perea…
$148,635
Agence
Ellas Estate
Langues
English, Русский, Ελληνικά
