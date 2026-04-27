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Chalets à vendre en Pella, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 2 chambres dans Pella, Grèce
Chalet 2 chambres
Pella, Grèce
Chambres 2
Surface 60 m²
A vendre Maison de plain-pied de 60 m2 en Grèce du Nord. La maison se compose de 2 chambres,…
$100,360
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Chalet dans Pella, Grèce
Chalet
Pella, Grèce
Surface 295 m²
A vendre un gîte de 295 m2 dans la ville de Yannitsa dans la région de Macédoine centrale de…
$436,862
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