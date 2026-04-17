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Villas Piscine à vendre en Pella Regional Unit, Grèce

Edessa Municipality
7
Pella Municipality
3
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Mesimeri, Grèce
Villa 4 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 4
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$1,24M
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Pella Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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