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Mountain View Villas à vendre en Pella Regional Unit, Grèce

Edessa Municipality
7
Pella Municipality
3
5 propriétés total trouvé
Villa 6 chambres dans Mesimeri, Grèce
Villa 6 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 6
Surface 500 m²
A vendre Villa de 4 étages de 500 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$1,30M
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Villa 4 chambres dans Mesimeri, Grèce
Villa 4 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 4
Surface 285 m²
A vendre Villa de 3 étages de 285 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$507,705
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Villa 4 chambres dans Mesimeri, Grèce
Villa 4 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 4
Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$1,24M
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Villa 5 chambres dans Mesimeri, Grèce
Villa 5 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 5
Surface 400 m²
A vendre Villa de 3 étages de 400 mètres carrés à Chalkidiki. Rez-de-chaussée se compose de …
$2,54M
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Villa 6 chambres dans Mesimeri, Grèce
Villa 6 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 6
Surface 240 m²
A vendre Villa de 4 étages de 240 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$625,776
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Caractéristiques des propriétés en Pella Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la mer
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Bon marché
Luxe
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