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Vue sur la mer Chalets à vendre en Pella Regional Unit, Grèce

Edessa Municipality
14
Pella Municipality
3
3 propriétés total trouvé
Chalet 3 chambres dans Mesimeri, Grèce
Chalet 3 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 3
Surface 145 m²
A vendre Maison de 2 étages de 145 mètres carrés à Chalkidiki. Semi-sous-sol se compose de s…
$401,441
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Chalet 1 chambre dans Mesimeri, Grèce
Chalet 1 chambre
Mesimeri, Grèce
Chambres 1
Surface 50 m²
A vendre Maison d'un étage de 50 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. La maison …
$206,624
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Chalet 5 chambres dans Mesimeri, Grèce
Chalet 5 chambres
Mesimeri, Grèce
Chambres 5
Surface 285 m²
A vendre Maison de 3 étages de 285 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sou…
Prix ​​sur demande
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Caractéristiques des propriétés en Pella Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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