Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Patras
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons de ville à vendre en Patras, Grèce

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Municipality of Patras, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Municipality of Patras, Grèce
Chambres 3
Surface 190 m²
A vendre maisonnette de 190 mètres carrés en Péloponnèse occidentale. La maisonnette a 3 niv…
$224,335
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Patras, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller