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Chalets à vendre en Patras, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 4 chambres dans Municipality of Patras, Grèce
Chalet 4 chambres
Municipality of Patras, Grèce
Chambres 4
Surface 360 m²
A vendre Maison de 2 étages de 360 mètres carrés à Péloponnèse Ouest. Rez-de-chaussée se com…
$472,283
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