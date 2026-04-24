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Hôtels à vendre en Patras, Grèce

1 propriété total trouvé
Hôtel 800 m² dans Municipality of Patras, Grèce
Hôtel 800 m²
Municipality of Patras, Grèce
Surface 800 m²
Α Hôtel 2 étoiles, de 800 m2, situé dans un endroit central de Patras, est à vendre. Il disp…
$1,65M
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Agence
Grekodom Development
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