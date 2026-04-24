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Appartements à vendre en Patras, Grèce

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Appartement 1 chambre dans Municipality of Patras, Grèce
Appartement 1 chambre
Municipality of Patras, Grèce
Chambres 1
Surface 50 m²
A vendre appartement de 50 mètres carrés à Péloponnèse Ouest. L'appartement est situé au 2èm…
$82,650
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