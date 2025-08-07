Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Parikiá
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Jardin

Villas avec jardin à vendre en Parikiá, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Parikiá, Grèce
Villa 6 chambres
Parikiá, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Une villa exceptionnelle meublée est à vendre au coeur de Parikia, dans la belle île de Paro…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Bereal Estate
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller