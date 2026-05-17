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Mountain View Villas à vendre en Pamvotida Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa dans Katsikas, Grèce
Villa
Katsikas, Grèce
Surface 435 m²
Disponible à la vente Villa luxueuse de 465 m2 à Pedini Ioannina. La maison est construite s…
$944,567
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Pamvotida Municipal Unit, Grèce

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Luxe
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