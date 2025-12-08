Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pamvotida Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Pamvotida Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Platania, Grèce
Villa 1 chambre
Platania, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 87 m²
Sol 1/1
$255,597
