Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pamvotida Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Chalet

Chalets à vendre en Pamvotida Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet dans Platania, Grèce
Chalet
Platania, Grèce
Nombre de pièces 1
Surface 87 m²
For Sale – Detached House in Drosochori, Ioannina For sale in the beautiful area of Dros…
$257,547
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pamvotida Municipal Unit, Grèce

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller