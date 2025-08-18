Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Pallini Municipal Unit
  4. Résidentiel
  5. Manoir
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Demeures à vendre en Pallini Municipal Unit, Grèce

1 propriété total trouvé
Manoir 5 chambres dans Chaniotis, Grèce
Manoir 5 chambres
Chaniotis, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 350 m²
Nombre d'étages 2
Imaginez une magnifique villa de 350 m², nichée à deux pas de la magnifique ville d'Hanioti.…
$3,50M
Agence
Bereal Estate
Langues
English
