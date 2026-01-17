Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Palea Fokea Municipal Unit, Grèce

Appartement 2 chambres dans Municipality of Saronikos, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Saronikos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2/2
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$301,692
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
