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Maisons de ville à vendre en Péania, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Péania, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Péania, Grèce
Chambres 4
Surface 220 m²
Vente maisonnette de 220 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-sol…
$354,213
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Grekodom Development
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Maison de ville dans Péania, Grèce
Maison de ville
Péania, Grèce
Surface 220 m²
Vente maisonnette de 220 mètres carrés à Athènes. La maisonnette a un niveau. Les propriétai…
Prix ​​sur demande
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