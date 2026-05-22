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Vue sur la mer Villas à vendre en Ormylia, Grèce

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Villa 2 chambres dans Ormylia, Grèce
Villa 2 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 2
Surface 300 m²
A vendre Villa de 3 étages de 300 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. Semi-sous-sol se com…
$2,13M
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Grekodom Development
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