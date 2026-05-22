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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Ormylia, Grèce

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Maison de ville 4 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
Vente maisonnette de 180 mètres carrés en Sithonia, Chalkidiki. La maisonnette a 3 niveaux. …
$200,720
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Grekodom Development
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Maison de ville 3 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 3
Surface 95 m²
A vendre maisonnette en construction de 95 mètres carrés à Chalkidiki. La maisonnette a 2 ni…
$324,695
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