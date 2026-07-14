Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Ormylia
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Ormylia, Grèce

;
chalets
3
maisons de ville
9
4 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 3
Surface 95 m²
A vendre maisonnette en construction de 95 mètres carrés à Chalkidiki. La maisonnette a 2 ni…
$324,695
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 chambres dans Ormylia, Grèce
Villa 2 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 2
Surface 300 m²
A vendre Villa de 3 étages de 300 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. Semi-sous-sol se com…
$2,13M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Maison de ville 4 chambres dans Ormylia, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Ormylia, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
Vente maisonnette de 180 mètres carrés en Sithonia, Chalkidiki. La maisonnette a 3 niveaux. …
$200,720
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Value OneValue One
Chalet dans Ormylia, Grèce
Chalet
Ormylia, Grèce
Surface 240 m²
A vendre une maison individuelle de 240 m2 située dans la péninsule de Sithonia. La maison d…
$1,06M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller