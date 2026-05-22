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Hôtels à vendre en Ormylia, Grèce

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Hôtel 150 m² dans Ormylia, Grèce
Hôtel 150 m²
Ormylia, Grèce
Chambres 6
Surface 150 m²
A vendre hôtel de 150 mètres carrés à Sithonia, Chalkidiki. L'hôtel dispose de 3 niveaux. Re…
$625,776
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Grekodom Development
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