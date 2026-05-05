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Hôtels à vendre en Oraiokastro Municipal Unit, Grèce

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1 propriété total trouvé
Hôtel 4 390 m² dans Oreokastro Municipality, Grèce
Hôtel 4 390 m²
Oreokastro Municipality, Grèce
Surface 4 390 m²
Hôtel 3 étoiles en fonctionnement avec 109 chambres, situé sur un terrain de 38 510 mètres c…
$2,60M
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Agence
Grekodom Development
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