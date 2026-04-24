Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. North Aegean
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en North Aegean, Grèce

2 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans North Aegean, Grèce
Villa 5 chambres
North Aegean, Grèce
Chambres 5
Surface 270 m²
A vendre Villa de 3 étages de 270 mètres carrés à Attique. Semi-sous-sol se compose de 3 cha…
$1,77M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 3 chambres dans North Aegean, Grèce
Villa 3 chambres
North Aegean, Grèce
Chambres 3
Surface 114 m²
A vendre en construction Villa de deux étages de 114 mètres carrés sur l'île de Thassos. Sem…
$513,608
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en North Aegean, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller