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Chalets à vendre en North Aegean, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 6 chambres dans North Aegean, Grèce
Chalet 6 chambres
North Aegean, Grèce
Chambres 6
Surface 330 m²
A vendre Maison de 3 étages de 330 mètres carrés sur les îles. Rez-de-chaussée se compose d'…
$885,531
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Agence
Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en North Aegean, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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