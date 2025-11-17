Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec terrasse à vendre en Nikiti, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 124 m²
Nombre d'étages 2
Découvrez notre nouvelle villa de luxe à vendre à Nikiti, Halkidiki – une destination except…
Prix ​​sur demande
