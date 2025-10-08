Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas Piscine à vendre en Nikiti, Grèce

Villa 6 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 6 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Sol -2/2
For sale 2-storey villa of 300 sq.meters in Chalkidiki. Basement consists of 2 bedrooms, liv…
Prix ​​sur demande
Villa 5 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 5 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Sol 1/1
Luxe 300 m2. Villa à Sithonia – Confort, élégance et élégance Vues Niché dans l'un des endr…
$1,52M
