  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nikiti
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Garage

Villas avec garage à vendre en Nikiti, Grèce

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 5 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe de 300 m² à Sithonia – confort, élégance et vue splendide. À vendre : villa m…
$1,46M
