  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nikiti
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Nikiti, Grèce

2 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 103 m²
Nombre d'étages 2
For sale: a charming 103 sq.m maisonette located in the beautiful seaside village of Nikiti,…
$326,360
Maison de ville 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
For sale: a two-level maisonette of 100 sq.m located in Nikiti, Sithonia, Halkidiki. The pro…
$314,704
