  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Nikiti
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Piscine

Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Nikiti, Grèce

1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Nikiti, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 2
À vendre : appartement en duplex de 80 m² à Nikiti, Sithonia, à seulement quelques minutes d…
$325,305
