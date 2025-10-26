Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Grèce
  3. Nikiti
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Jardin

Maisons avec jardin à vendre en Nikiti, Grèce

villas
31
chalets
18
maisons de ville
59
4 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Nikiti, Grèce
Villa 5 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Nombre d'étages 3
Villa de luxe de 300 m² à Sithonia – confort, élégance et vue splendide. À vendre : villa m…
$1,46M
Maison 5 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison 5 chambres
Nikiti, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Ετοιμάστε τις αποσκευές σας για μια πολυτελή απόδραση σε αυτή την εντυπωσιακή πέτρινη βίλα, …
$1,27M
Maison 5 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison 5 chambres
Nikiti, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Πωλείται μια πλήρως λειτουργική βίλα σε μια από τις πιο δημοφιλείς περιοχές της Χαλκιδικής, …
$929,343
Maison 3 chambres dans Nikiti, Grèce
Maison 3 chambres
Nikiti, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Πωλείται μία ολοκαίνουργια βίλα, ιδανική για όσους αναζητούν την άνεση και την ποιότητα ζωής…
$267,047
