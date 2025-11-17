Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Chalets avec jardin à vendre en Nikiti, Grèce

1 propriété total trouvé
Chalet 6 chambres dans Nikiti, Grèce
Chalet 6 chambres
Nikiti, Grèce
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 300 m²
À vendre, une maison de trois étages d’une superficie totale de 200 m², située sur la pittor…
$1,73M
