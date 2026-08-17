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Immobilier commercial Bien commercial indépendant de 1 110 m² à vendre – Avenue Mesogeion 490-492, Agia Paraskevi, Athènes

Dème d'Agía Paraskeví, Grèce
depuis
$2,53M
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ID: 33340
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Grèce
  • État
    Attique
  • Région
    Regional Unit of North Athens
  • Ville
    Dème d'Agía Paraskeví
  • Adresse
    Mesogeion, 494

À propos du complexe

Bien commercial indépendant de 1 110 m² à vendre – Avenue Mesogeion 490-492, Agia Paraskevi

Prix de vente : 2 200 000 € (négociable)

Excellente opportunité d’investissement dans l’un des emplacements les plus prestigieux de l’avenue Mesogeion. Un immeuble commercial indépendant d’une superficie totale de 1 110 m² est disponible à la vente, offrant une grande façade et de vastes espaces annexes, idéal pour une utilisation propre ou un investissement.

Caractéristiques du bien

  • Superficie totale : 1 110 m²
  • Rez-de-chaussée : 294 m²
  • Mezzanine : 137,32 m²
  • Sous-sol supérieur (usage commercial) : 183,50 m²
  • Sous-sol : 495,80 m²
  • Année de construction : 1977
  • Façade d’environ 20 mètres sur l’avenue Mesogeion
  • 12 à 15 places de parking privatives
  • Ascenseur intérieur
  • Escaliers intérieurs reliant tous les niveaux
  • Espaces auxiliaires, cuisine pour le personnel et plusieurs sanitaires
  • Toutes les régularisations urbanistiques nécessaires ont été effectuées.

Le bien est situé dans un emplacement stratégique à Agia Paraskevi, avec un accès direct à l’avenue Mesogeion, à l’Attiki Odos, à la station de métro « Doukissis Plakentias » et à l’aéroport international d’Athènes. Le secteur accueille de nombreuses entreprises et activités commerciales, offrant une excellente visibilité et accessibilité.

Grâce à sa configuration fonctionnelle, sa grande façade et ses places de parking privées, le bien est idéal pour :

  • chaînes de magasins et grands commerces,
  • showrooms,
  • bureaux d’entreprises,
  • centres médicaux ou diagnostiques,
  • salles de sport et centres de bien-être,
  • établissements éducatifs,
  • investisseurs recherchant un actif de prestige à fort potentiel.

 

Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe affaire
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    Complété
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    3

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Dème d'Agía Paraskeví, Grèce
Éducation
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