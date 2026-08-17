Immobilier commercial Bien commercial indépendant de 1 110 m² à vendre – Avenue Mesogeion 490-492, Agia Paraskevi, Athènes

Bien commercial indépendant de 1 110 m² à vendre – Avenue Mesogeion 490-492, Agia Paraskevi

Prix de vente : 2 200 000 € (négociable)

Excellente opportunité d’investissement dans l’un des emplacements les plus prestigieux de l’avenue Mesogeion. Un immeuble commercial indépendant d’une superficie totale de 1 110 m² est disponible à la vente, offrant une grande façade et de vastes espaces annexes, idéal pour une utilisation propre ou un investissement.

Caractéristiques du bien

Superficie totale : 1 110 m²

Rez-de-chaussée : 294 m²

Mezzanine : 137,32 m²

Sous-sol supérieur (usage commercial) : 183,50 m²

Sous-sol : 495,80 m²

Année de construction : 1977

Façade d’environ 20 mètres sur l’avenue Mesogeion

sur l’avenue Mesogeion 12 à 15 places de parking privatives

Ascenseur intérieur

Escaliers intérieurs reliant tous les niveaux

Espaces auxiliaires, cuisine pour le personnel et plusieurs sanitaires

Toutes les régularisations urbanistiques nécessaires ont été effectuées.

Le bien est situé dans un emplacement stratégique à Agia Paraskevi, avec un accès direct à l’avenue Mesogeion, à l’Attiki Odos, à la station de métro « Doukissis Plakentias » et à l’aéroport international d’Athènes. Le secteur accueille de nombreuses entreprises et activités commerciales, offrant une excellente visibilité et accessibilité.

Grâce à sa configuration fonctionnelle, sa grande façade et ses places de parking privées, le bien est idéal pour :

chaînes de magasins et grands commerces,

showrooms,

bureaux d’entreprises,

centres médicaux ou diagnostiques,

salles de sport et centres de bien-être,

établissements éducatifs,

investisseurs recherchant un actif de prestige à fort potentiel.

Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.