Immobilier commercial Bien commercial indépendant de 1 110 m² à vendre – Avenue Mesogeion 490-492, Agia Paraskevi, Athènes

Bien commercial indépendant de 1 110 m² à vendre – Avenue Mesogeion 490-492, Agia Paraskevi
Prix de vente : 2 200 000 € (négociable)
Excellente opportunité d’investissement dans l’un des emplacements les plus prestigieux de l’avenue Mesogeion. Un immeuble commercial indépendant d’une superficie totale de 1 110 m² est disponible à la vente, offrant une grande façade et de vastes espaces annexes, idéal pour une utilisation propre ou un investissement.
Caractéristiques du bien
Le bien est situé dans un emplacement stratégique à Agia Paraskevi, avec un accès direct à l’avenue Mesogeion, à l’Attiki Odos, à la station de métro « Doukissis Plakentias » et à l’aéroport international d’Athènes. Le secteur accueille de nombreuses entreprises et activités commerciales, offrant une excellente visibilité et accessibilité.
Grâce à sa configuration fonctionnelle, sa grande façade et ses places de parking privées, le bien est idéal pour :
Pour plus d’informations ou pour organiser une visite, veuillez nous contacter.