Complexe touristique Urban Oasis Piraeus -- investiciya v komfort i rost

Un nouveau complexe résidentiel au cœur du Pirée, qui change l'idée de la vie urbaine. Le projet combine architecture moderne, pensée écologique et infrastructure développée, formant un point d'attraction unique pour les résidents et les investisseurs.

📍 Emplacement parfait

Le complexe est à distance de marche du métro, du tram et du centre du Pirée, à seulement 15 minutes des principaux centres de transport et de la zone commerciale.

La proximité de l'université et de la zone industrielle rend l'établissement attrayant pour les étudiants et les voyageurs d'affaires.

🏙 Oasis urbaine moderne

Le projet comprend:

espaces publics verts et jardins sur le toit,

Place centrale Urban Oasis Pirée avec marché local et zones récréatives

Le zonage entre les espaces résidentiels et commerciaux.

Cette zone devient le centre social du quartier, ouvert aux événements, réunions et loisirs.

Un mélange de fonctionnalité et d'esthétique

Le complexe combine des infrastructures résidentielles, commerciales et de divertissement, ce qui revitalise la région et la rend équilibrée et dynamique.

💰 Avantages en matière d'investissement

Projet d'investissement entièrement géré : cycle complet de l'achat à la location

Rendement prévu: le taux de revenu moyen - plus de 6 % par an

Seuil d'entrée disponible: à partir de 100 000 €

Croissance stable des capitaux: le marché d'Athènes continue de croître fortement

Primes anticipées: conditions particulières pour les premiers investisseurs et systèmes de paiement flexibles

✅ Parfait pour :