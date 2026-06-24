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Villas avec garage à vendre en Neos Marmaras, Grèce

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6 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Villa 2 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 160 m²
Sol -1/-1
Présentant cette exquise maison individuelle nichée dans la région pittoresque de Halkidiki,…
$191,642
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Halkidiki Properties
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English
Villa 5 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Villa 5 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 350 m²
Échapper à une magnifique maison individuelle à Halkidiki, en Grèce avec une vue imprenable.…
$1,39M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Villa 5 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 660 m²
Bienvenue dans cette belle maison individuelle à vendre à Halkidiki, Grèce. Avec sa sensatio…
$1,60M
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Halkidiki Properties
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Value OneValue One
Villa 4 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Villa 4 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 400 m²
Sol -2/-2
Présentant une charmante maison individuelle en bon état avec une vue imprenable sur la mer,…
$1,28M
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Halkidiki Properties
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Villa 5 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Villa 5 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 370 m²
Présentation d'une magnifique maison individuelle à Halkidiki, Sithonia, actuellement en con…
$476,202
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Halkidiki Properties
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Villa 6 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Villa 6 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 378 m²
Sol -2/-2
Belle maison individuelle à distance de marche de la mer, à un très bel endroit à Sithonia, …
$871,101
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Halkidiki Properties
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TekceTekce
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