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Appartements avec garage à vendre en Neos Marmaras, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Neos Marmaras, Grèce
Appartement 2 chambres
Neos Marmaras, Grèce
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Sol 3/3
Vivez une vie de luxe dans cet appartement rénové à Halkidiki, en Grèce avec une vue imprena…
$342,633
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Agence
Halkidiki Properties
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