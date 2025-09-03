Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Villas à vendre en Neoi Epivates, Grèce

Villa 5 chambres dans Neoi Epivates, Grèce
Villa 5 chambres
Neoi Epivates, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 480 m²
Sol -1/1
A vendre Villa de 3 étages de 480 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Semi-sous…
$1,17M
