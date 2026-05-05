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Mountain View Villas à vendre en Neoi Epivates, Grèce

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Villa 3 chambres dans Neoi Epivates, Grèce
Villa 3 chambres
Neoi Epivates, Grèce
Chambres 3
Surface 930 m²
A vendre Villa de 3 étages de 930 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
$4,01M
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Grekodom Development
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