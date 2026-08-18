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Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Neoi Epivates, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Neoi Epivates, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Neoi Epivates, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Sol 1/3
Maisonette actuellement en construction, située dans la zone souhaitable de Thermaikos, Pera…
$325,467
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Agence
Vista Estate
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