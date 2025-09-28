Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Neo Rysio, Grèce

4 propriétés total trouvé
Villa 12 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Villa 12 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 14
Chambres 12
Nombre de salles de bains 8
Surface 900 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 900 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Rez-de-ch…
Prix ​​sur demande
Maison de ville 4 chambres dans Thermi, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Thermi, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 250 m²
Nombre d'étages 1
A vendre maisonnette de 250 mètres carrés à Thessalonique. La maisonnette a 4 niveaux. Le so…
$643,742
Villa 4 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Villa 4 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 610 m²
Sol 5/1
A vendre Villa de 5 étages de 610 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$760,786
Villa 3 chambres dans Neo Rysio, Grèce
Villa 3 chambres
Neo Rysio, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 167 m²
Sol -2
A vendre Villa de 3 étages de 167 mètres carrés dans la banlieue de Thessalonique. Le sous-s…
$514,994
